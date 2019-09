Bertens ook met coach Tamaëla niet uit dal, verlies in tweede ronde Osaka

De keuze van Kiki Bertens en haar coach Raemon Sluiter om een pauze in te lassen in hun samenwerking, heeft qua resultaten nog niet het gewenste effect. Ook in Osaka werd Bertens, met Elise Tamaëla aan haar zijde, vandaag direct uitgeschakeld.

Door Rik Spekenbrink



Anastasia Pavljoetsjenkova was met 6-1, 7-5 te sterk voor Bertens. Die verloor vorige week in het Chinese Zhengzhou ook al bij haar eerste optreden, toen van de Australische Ajla Tomljanovic.

Bertens is de trip naar de Aziatische toernooien begonnen zonder coach Raemon Sluiter. De twee besloten na een moeizame periode een break in te lassen. Daarom is alleen Elise Tamaëla, oud-prof, fysiotherapeute en sinds dit jaar lid van haar team, met Bertens meegereisd.

Bertens hoopte ‘vrijuit te kunnen tennissen’, zo lichtte ze de beslissing twee weken geleden toe aan deze krant. Maar dat blijft vooralsnog lastig. Vorige week gaf ze in de tiebreak van de tweede set niet thuis, ze verloor zeven punten op rij en straalde niet uit de partij te willen verlengen met een derde set.

In Osaka, waar Bertens als tweede is geplaatst, trof ze met Pavljoetsjenkova (WTA-41) geen ideale tegenstandster. Ze heeft weliswaar een 3-2 voorsprong in het onderlinge duel en won onlangs van de Russin op de US Open. Maar als je niet lekker in je vel zit, is het met het alles-of-niets-spel van Pavljoetsjenkova lastig om in een prettig ritme te komen.

Binnen de kortste keren keek Bertens in de eerste tegen een 5-0-achterstand aan. Ze serveerde matig, mede door vier dubbele fouten werd ze twee keer gebroken. In de rally was ze te passief tegen de rasaanvalster tegenover zich. Ze maakte veel onnodige fouten en miste duidelijk vertrouwen en overtuiging. Dan is elke partij een worsteling voor Bertens. De eerste set was in een half uurtje gepiept: 6-1.

Initiatief

Voor Bertens het moment Tamaëla de baan op te roepen. De technische tips en morele ondersteuningen uit haar mond, leken veel op de aanwijzingen die Sluiter doorgaans geeft. De kern: val meer aan als het kan, dan maar een bal missen, maar neem het initiatief. ,,Anders kan zij elke keer instappen en krijgt ze alleen maar een lekkerder gevoel. En het maakt geen reet uit of het 1-6 of 5-7 was”, zei Tamaëla.

Het leek effect te hebben, Bertens ging beter spelen, maar werd op 2-2 toch weer gebroken. Pavljoetsjenkova, moet gezegd, speelde een sterke partij. Weer kwam Tamaëla de baan op, die nogmaals benadrukte meer durf te willen zien bij de speelster. ,,Lef hebben, laat je maar zien.”

Peptalk

Opnieuw sorteerde de peptalk effect. Met de vechtersmentaliteit van Bertens zat het dit keer wel snor. Ze repareerde voor de derde keer een break achterstand, overleefde op 5-4 een matchpoint en bleef zichzelf aanmoedigen.

Maar het bleef wankel. Bertens kon haar eigen servicegames maar niet houden en toen Pavljoetsjenkova op 6-5 voor de tweede keer voor de partij mocht serveren, slaagde ze wel.