Bertens ook succesvol in dubbelspel op Wimbledon

bekerloting Uno Ani­mo-trai­ner Van Loon: 'VVSB is een topploeg, blij met thuiswed­strijd'

15:22 De loting voor de KNVB-beker is goed gevallen bij Uno Animo. De ploeg uit Loon op Zand werd gekoppeld aan tweede divisionist VVSB. Trainer Kees van Loon is tevreden. ,,Ik ben blij met de loting, VVSB is een topploeg in het amateurvoetbal."