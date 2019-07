Bertens ruilt Centre Court in voor historische baan 18

De partij tussen Bertens en Townsend volgt op een wedstrijd uit het mannentoernooi, die om 12.00 uur Nederlandse tijd begint: Steve Johnson tegen Alex De Minaur.



Baan 18 is een historische baan, want negen jaar geleden speelden John Isner en Nicolas Mahut er een partij over drie dagen. Isner won uiteindelijk met 70-68 in de vijfde set.



Rafael Nadal en Nick Kyrgios spelen de derde en laatste partij op het Centre Court. Serena Williams, Petra Kvitova en Roger Federer treden aan op Court 1.