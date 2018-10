Bertens schrijft geschiedenis: derde Nederlandse ooit in top 10

Bertens verloor zelf in de achtste finales in China van de Tsjechische Katerina Siniaková en moest voor een plek in de top 10 afwachten wat de Wit-Russische Sabalenka zou doen. Als zij het WTA-toernooi van Peking op haar naam zou schrijven, zou ze namelijk Bertens voorbij gaan en dus de Nederlandse haar virtuele tiende plek op de WTA-ranking ontnemen.



In de kwartfinale nam Sabalenka het op tegen de Chinese Qiang Wang. Laatstgenoemde gaf niet alleen zichzelf en haar thuispubliek reden tot juichen, maar dus ook Kiki Bertens. De Chinese versloeg Sabalenka in twee sets (7-5, 7-5) waardoor Bertens geschiedenis schrijft.



Bertens is ook nog in de race voor de WTA-finals in Singapore. Om die te behalen, moet ze minimaal een achtste plek op de 'Road to Singapore-ranglijst' halen.