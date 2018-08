Bertens start US Open tegen Kristyna Pliskova, Haase treft McDonald

Kiki Bertens speelt in de eerste ronde van de US Open tegen Kristyna Pliskova. Dat wees de loting vandaag uit. De Tsjechische staat 96ste op de wereldranglijst en is de tweelingzus van topspeelster en voormalig nummer één Karolina Pliskova. Bertens is in New York als dertiende geplaatst. Robin Haase begint tegen Mackenzie McDonald.

De US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar, begint maandag. Bertens is de enige Nederlandse speelster die rechtstreeks is toegelaten tot het hoofdtoernooi. Arantxa Rus probeerrt zich via de kwalificaties te plaatsen.

Vorige week boekte Bertens het grootste succes in haar carrière door het prestigieuze toernooi van Cincinnati te winnen. Ze steeg daardoor naar de dertiende plaats op de wereldranglijst. Omdat ze vorig jaar op de US Open al in de eerste ronde sneuvelde, kan ze bij een goede prestatie veel punten verdienen en de top tien binnen sluipen.

Bertens speelde nog nooit tegen Kristyna Pliskova in een hoofdtoernooi op de WTA-Tour. Wel stond ze twee keer tegenover de 26-jarige Tsjechische in de kwalificaties. Beide keren, in 2012 in het Marokkaanse Fes en in 2010 in het Belgische Torhout stapte Bertens als winnares van de baan.

Mocht Bertens de vierde ronde halen dan treft de Nederlandse mogelijk de als tweede geplaatste Caroline Wozniacki. De Deense mondiale nummer twee begint in New York tegen Samantha Stosur. De 34-jarige Australische won de US Open in 2011.

Halep

De als eerste geplaatste Simona Halep begint in New York tegen Kaia Kanepi uit Estland. Halep kan in de vierde ronde stuiten op zesvoudig winnares Serena Williams. De als zeventiende geplaatste Amerikaanse begint tegen de Poolse Magda Linette en kan in de derde ronde haar zus Venus tegenkomen. Venus is als zestiende geplaatst en treft in de eerste ronde oud-winnares Svetlana Koeznetsova. De Russische tennisster kreeg van de organisatie een wildcard.

De Amerikaanse tennisster Sloane Stephens verdedigt haar titel op de US Open. Ze is als derde geplaatst in New York en begint tegen de Russin Jevgenia Rodina.

Haase

Robin Haase begint op tennispark Flushing Meadows met een krachtmeting tegen thuisspeler Mackenzie McDonald. De Amerikaan is de nummer 79 van de wereld. Haase bezet de 48ste plaats.

Als Haase de eerste ronde overleeft, wacht daarna vermoedelijk de mondiale nummer tien David Goffin, van wie hij dit jaar op Roland Garros ondanks een 2-0 voorsprong verloor. De Belg moet dan nog wel eerst met een qualifier zien af te rekenen.

Haase bereikte twee keer de tweede ronde op de US Open en sneuvelde maar liefst zes keer in de eerste ronde.

Nadal

Titelverdediger Rafael Nadal voert de plaatsingslijst aan op de US Open. De 32-jarige nummer één van de wereld is in de eerste ronde gekoppeld aan zijn landgenoot David Ferrer. De 36-jarige Spanjaard sluit na de US Open zijn tenniscarrière af.

Roger Federer begint tegen de Japanner Yoshihito Nishioka. De als tweede geplaatste Zwitser kan mogelijk in een kwartfinale stuiten op Novak Djokovic. De Servische voormalig nummer één van de wereld treft in de eerste ronde de Hongaar Marton Fucsovics.

De als achtste geplaatste Grigor Dimitrov treft het niet met de loting. De Bulgaar moet het in de eerste ronde opnemen tegen de Zwitser Stan Wawrinka. De Zwitser won het toernooi in 2016 en kreeg na afwezigheid in 2017 wegens een blessure een wildcard van de organisatie. Wawrinka en Dimitrov werden ook in de eerste ronde van Wimbledon aan elkaar gekoppeld. Toen schakelde de Zwitser de als zesde geplaatste Bulgaar verrassend uit.