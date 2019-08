Bertens struikelt in achtste finale Toronto over Andreescu

PS­V-aanvoerder Rosario: ‘We hadden rustiger aan de bal moeten zijn’

21:21 PSV-captain Pablo Rosario zag wel in dat zijn ploeg geen hoogstaand voetbal liet zien, maar was toch tevreden met de winst op Haugesund (0-1). ,,We hadden een groot gedeelte van de wedstrijd onder controle”, vertelde hij voor de camera van Veronica.