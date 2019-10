Bertens struikelt in kwartfinales Linz over 15-jarig supertalent Gauff

Bertens voegde het indoortoernooi in Oostenrijk op het laatste moment toe aan haar schema. Ze is nog in de race voor deelname aan de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor vrouwen. Om een ticket veilig te stellen moet ze op de jaarranglijst een kleine achterstand op Serena Williams goedmaken. Volgende week heeft Bertens daarvoor de laatste kans als ze in actie komt op het sterk bezette toernooi van Moskou. Serena Williams komt komende week niet in actie. De beste acht tennissters van 2019 spelen het afsluitende WTA-toernooi in Shenzen. Dat begint eind oktober.