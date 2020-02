Bertens tegenstandster van Clijsters bij comeback in Dubai

WK afstanden Wereldti­tels voor Fish, Koelizjnik­ov en Kodaira op tweede avond in Salt Lake City

2:07 De Japanse schaatsster Nao Kodaira heeft bij de WK afstanden in Salt Lake City de wereldtitel op de 500 meter heroverd. De olympisch kampioene op dit nummer zegevierde met een tijd van 36,69 seconden. Ze won in 2017 voor de eerste keer WK-goud, maar moest in 2019 verrassend voorrang verlenen aan de Oostenrijkse Vanessa Herzog.