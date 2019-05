Bertens treft Kvitova nu in kwartfinale in Madrid

In de kwartfinale neemt Kvitova het op tegen Kiki Bertens, een herhaling van de finale van vorig jaar in Madrid.



De weg naar weer een ontmoeting met de Nederlandse nummer 7 van de mondiale ranking leek op papier lastig. Garcia won drie keer in zeven ontmoetingen met Kvitova. De voormalige nummer twee van de wereld kon op het gravel in Madrid aardig weerstand bieden aan Kvitova. Garcia had echter geen antwoord op de sterke servicebeurten van titelhoudster. Drie breaks waren daarom ruim voldoende voor de 29-jarige Tsjechische om zich naar de kwartfinale te slaan.

Kvitova, begin dit jaar finaliste op de Australian Open, heeft op gravel goede ervaringen tegen Bertens. In Stuttgart, het toernooi dat ze vorige maand won, versloeg ze Bertens in de halve finale. In de eindstrijd van vorig jaar boog Bertens in drie sets voor Kvitova.