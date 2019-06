Bertens treft nummer 98 van de wereld, Haase tegen Slowaak Kovalik op Wimbledon

Robin Haase neemt het in de eerste ronde op tegen Jozef Kovalik, de nummer 169 van de wereld. De 26-jarige Slowaak heeft nog nooit een partij gewonnen op een grandslamtoernooi.



Haase stond één keer eerder tegenover Kovalik. Vijf jaar geleden won Haase op een challengertoernooi in Slowakije met 6-4 6-1.



Vorig jaar haalde Haase de tweede ronde en een plek in de derde ronde is zijn beste resultaat. Acht jaar geleden versloeg hij de Spanjaarden Pere Riba en Fernando Verdasco, waarna hij moest opgeven tegen Mardy Fish.