Bertens vecht zich terug en is door naar derde ronde Wuhan

Bertens worstelde zichtbaar in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Wuhan. De tennisster maakte veel fouten, wat ook leidde tot een emotionele uitbarsting op de baan. Na een peptalk van haar nieuwe coach Elise Tamaëla ging het wat beter met Bertens op de baan. Halverwege de tweede set pakte Bertens een belangrijke break, waarna ze ook de set won. In de derde set trok Bertens die vorm door.



Vorige week ging Bertens in de tweede ronde van het toernooi in Osaka onderuit. Anastasia Pavljoetsjenkova was met 6-1, 7-5 te sterk voor Bertens. Twee weken geleden ging het mis in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Zhengzhou. Toen was de Australische Ajla Tomljanovic (4-6, 6-7(1)) de betere tennisster.