Bertens verbaasd over shortlist sportverkiezing: ‘Moet kennelijk een grand slam winnen’

Door Rik Spekenbrink



Begrijp haar niet verkeerd: Kiki Bertens ligt er geen tel wakker van dat ze zich op 18 december niet in een galajurk hoeft te hijsen. ,,Ik hou daar helemáál niet van, dat is bekend.” Maar het neemt niet weg dat ze het ‘heel raar’ vindt dat ze niet eens de shortlist voor de sportverkiezing heeft gehaald. Daar staan zeven vrouwen op, terwijl er bij de mannen een eerste lijst van vijftien namen is opgesteld. Bertens: ,,Ik heb in Madrid een premier 5-toernooi gewonnen, als eerste Nederlandse. Ik ben nummer 4 van de wereld geworden, ook als eerste. En dat in een wereldwijd grote sport. Maar kennelijk moet je er een grand slam voor winnen om genomineerd te worden.”



Ze heeft toch al niet voor op met het jaarlijkse gala. ,,Neem vorig jaar: hoe is het mogelijk dat een coach wordt genomineerd, maar de sporter die hij coacht niet? Raemon verdiende het echt hoor, maar dat was toch ook raar? Maar goed, ik heb een extra avondje op de bank. Of ik ga kijken, weet ik nog niet.”