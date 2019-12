Bertens wil financiële compensatie voor deelname aan Spelen

,,Dat is wel een pluspuntje. En ik heb van NOC*NSF te horen gekregen dat ik met mijn eigen team naar Tokio mag. Dus dat zijn al twee voordelen. Als dat niet mogelijk was, dan zou het al heel snel duidelijk zijn geweest”, aldus Bertens, die vandaag een gesprek heeft met NOC*NSF.

Enquete Poll Heeft Bertens een punt met haar financiële eisen? Ja. Meedoen aan de Spelen kost haar handenvol geld.

Nee. Het is een eer om je voor je land uit te komen op de Spelen. Heeft Bertens een punt met haar financiële eisen? Ja. Meedoen aan de Spelen kost haar handenvol geld. (23%)

Nee. Het is een eer om je voor je land uit te komen op de Spelen. (77%)

Bertens wil wel financieel gecompenseerd worden, omdat ze door haar deelname aan de Spelen én de Fed Cup andere toernooien moet laten schieten. ,,Deelname aan de Fed Cup heeft voor mij bepaalde consequenties‘’, zegt ze vandaag in de Volkskrant. ,,Ik zou voor de wedstrijd tegen Wit-Rusland 80 duizend euro in Sint-Petersburg kunnen mislopen. Ik hoef dat bedrag niet terug te krijgen. Ik hoef ook geen geld te verdienen aan de Fed-Cup; we moeten kijken of we het een beetje tegen elkaar kunnen wegstrepen.‘’

,,Geld is niet de drijfveer. Maar het is wel krom om alles opzij te zetten voor de Fed Cup en mijn carrière opzij te zetten zonder dat er iets tegenover staat. Er zullen goede afspraken moeten worden gemaakt.‘’

Na Rio de Janeiro zei Bertens (27) dat ze nooit meer zou deelnemen aan de Spelen. ,,Natuurlijk is het mooi, maar ik win liever andere toernooien. De keuze tussen Roland Garros winnen en olympisch goud is voor mij heel makkelijk”, aldus de nummer 9 van de wereld.

,,In het tennis is het gewoon geen belangrijk toernooi. Iedereen is rond die tijd al bezig met de US Open. Het is al zo’n druk jaar. En als ik naar de Spelen ga, dan ben ik verplicht ook Fed Cup te spelen. En dat houdt in dat ik moet schrappen in mijn schema. Dan moet ik het toernooi van Sint-Petersburg uit mijn schema halen, waar ik vorig jaar de titel pakte en mooie herinneringen heb. Het zijn lastige keuzes, ook omdat ik voor 2020 heb besloten het wat rustiger aan te doen. Over twee weken hak ik de knoop door.”

Quote De belangrijk­ste voorwaarde is dat ik een leuke tijd heb in Tokio en dat ik iets mee krijg van de sfeer. Kiki Bertens