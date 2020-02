Bertens wil olympische droom Schuurs vervullen: 'Liefst goud in dubbelspel’

Ze speelt normaal gesproken maar één keer per jaar in eigen land, meteen na Roland Garros op het gras van Rosmalen. Dus nu Kiki Bertens twee dagen te bewonderen is in Den Haag, komt er behoorlijk wat los in Sportcampus Zuiderpark. Zo'n 150 kinderen meldden zich gisteren na de training voor een 'meet and greet' met de gehele Fed Cup-ploeg en het bijwonen van de loting. Waar Bertens zich beweegt, hoort ze overal haar voornaam.



Het stadion is uitverkocht, vandaag en morgen. Twee keer 3500 mensen willen de wereldtopper weleens van dichtbij zien. Na een afwezigheid van ruim twee jaar draagt Bertens (28) weer een oranje-wit shirt met 'Nederland' op de rug. De wedstrijden pasten de afgelopen twee jaar niet in haar individuele schema. ,,Het voelt helemaal niet alsof ik ben weggeweest", zegt ze. ,,Al werd er gisteren nog hard 'surprise!' geroepen toen de opstelling bekend werd gemaakt.”