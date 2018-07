Bertens zeventiende op wereldranglijst, reuzensprong Williams

Nederlands beste speelster komt deze week niet in actie. Ze slaat het graveltoernooi in Gstaad over. Vorig jaar won ze dat toernooi in Zwitserland.



De Duitse Angelique Kerber, die in de finale van Wimbledon de Amerikaanse Serena Williams versloeg, steeg door haar zege in het Engelse grandslamtoernooi naar de vierde plaats op de mondiale ranglijst. Williams maakte een reuzensprong van de 153ste naar de 28ste plaats. De Roemeense Simona Halep blijft de lijst aanvoeren.



Lees verder onder de foto.