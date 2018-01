Besiktas meldt komst spits, Orlando City weet van niets

New Heroes ontsnapt in Rotterdam

0:15 Drie kwarten lang leek er zaterdagavond niets aan de hand voor New Heroes in de uitwedstrijd tegen Forward Lease Rotterdam. Maar in de laatste tien minuten slonk de Bossche voorsprong, die maximaal 28 punten was geweest, plotseling in hoog tempo. Uiteindelijk kwam New Heroes met de schrik vrij: 81-91-winst.