Besiktas met gehavende ploeg naar Amsterdam voor duel met Ajax

Honda heeft motor Verstappen voorzien van superbatte­rij: ‘Doel is om Mercedes te verslaan’

22 september Fabrikant Honda heeft de motoren van de Formule 1-bolides van Red Bull voorzien van een superbatterij, die Max Verstappen in de resterende races van het kampioenschap moet helpen aan de wereldtitel in de Formule 1. Deze zogeheten ‘Energy Store’, afgekort ES, is de laatste grote bijdrage aan het raceteam voordat de Japanners in 2022 de Formule 1 verlaten.