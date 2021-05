Gerd Müller, de legendarische topscorer van Bayern München, heeft er volgens zijn echtgenote vrede mee als Robert Lewandowski het doelpuntenrecord in de Bundesliga op zijn naam brengt.

Delen per e-mail

Uschi Müller geeft de trefzekere Pool van Bayern München nog wel een persoonlijke boodschap mee: ‘Beste Robert Lewandowski, 40 goals zijn genoeg”, laat ze weten in Sport Bild.

Met die opmerking doelt de vrouw van Müller op het aloude record van haar man. ‘Der Bomber’ eindigde in het seizoen 1971-1972 op 40 doelpunten in de Bundesliga. Met nog twee competitiewedstrijden te gaan, staat Lewandowski op 39 goals in de Bundesliga. Uschi Müller hoopt dat hij ook op 40 blijft steken, waardoor haar man mede-recordhouder kan blijven.

Quote Gerd kent geen gevoelens van afgunst, hij zou Robert juist als eerste felicite­ren Uschi Müller

Gerd Müller (75) is al geruime tijd ziek en verblijft in een verpleeghuis. Hij is zich niet bewust meer van zijn record en de huidige prestaties van Lewandowski.

,,Hij is kalm en vredig. Hij slaapt het grootste deel van de dag. Hij ziet er niet gestrest uit. Het gaat nu goed”, laat zijn echtgenote weten. ,,Gerd kent geen gevoelens van afgunst. Hij zou zeker niet zeuren als hij zijn record zou moeten afstaan. Hij zou Robert juist als eerste feliciteren. Hij was altijd al verbaasd dat zijn record in de afgelopen decennia door niemand werd gebroken. Hij wachtte er op.”