Beveiligers liepen weg bij rellende PEC-hooligans ‘omdat ze werden bedreigd’

ANALYSE Financiële update: waarom PSV 'gewoon' drie peperdure spelers kan kopen deze zomer

De vierde inkomende transfer van PSV in deze zomer is bijna afgerond: Jerdy Schouten staat op het punt om zich voor vijf jaar aan de Eindhovense club te verbinden en kost naar verwachting een miljoen of 14 (inclusief bonussen). Veel geld, maar technisch directeur Earnest Stewart en trainer Peter Bosz zijn razend enthousiast over Schouten.