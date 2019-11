Bij een zege zijn Valencia of Chelsea al zeker van knock-outfase

Mourinho over vroege wissel Dier: ‘Niet m'n bedoeling hem te kwetsen’

8:31 Tottenham Hotspur-coach José Mourinho slachtofferde gisteravond in het Champions League-duel met Olympiakos Eric Dier na een half uur. De Grieken stonden in Londen met 2-0 voor en de Portugees, voor de tweede maal op de bank bij de Spurs, greep in.