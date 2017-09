‘Bij FC Oss word ik tien keer gelukkiger’

Vlak voor het interview begint krijgt Roel van de Sande (30) zijn nieuwe trainingspak van FC Oss uitgereikt. Een trainingspak van een betaald voetbalclub: een opluchting voor de middenvelder die vreesde voor het einde van zijn loopbaan als prof.

Twee weken voor het einde van de transferdeadline kreeg Van de Sande te horen dat zijn oude club RKC Waalwijk hem niet meer nodig had. Hij moest zich gaan melden bij het tweede team. ,,Normaal gesproken heb ik wel mijn woordje altijd wel klaar, maar nu wist ik niet wat ik moest zeggen. Dit was een grote schok.”

Van de Sande is boos en teleurgesteld op zijn vorige club. ,,Had me op zijn minst aangegeven wat ik beter moest doen. Wegpesten is een groot woord, maar het voelde heel vervelend. Alsof iemand wel op kantoor mag blijven werken, maar nog alleen de prullenbakken mag schoonmaken.”

Gekleineerd

De middenvelder voelt zich gekleineerd. ,,Een jaar geleden werd ik nog binnengehaald als belangrijke kracht. Het eerste halfjaar speelde ik veel, daarna wat minder.” Geen reden tot paniek voor Van de Sande. Hij had er vertrouwen in dat hij in het nieuwe seizoen kon gaan voor een basisplek. In de voorbereiding maakte Van de Sande nog gewoon zijn minuten.

Twee weken voor het verstrijken van de deadline kreeg hij echter te horen dat trainer Peter van den Berg geen gebruik meer van hem zou maken. ,,Je was een man geweest als je dat aan het begin van de voorbereiding had gezegd. Nu waren alle selecties van de andere clubs al zo ongeveer bezet.”

Volledig scherm RKC Waalwijk trainer Peter van den Berg samen met Roel van de Sande, tijdens zijn invalbeurt tegen FC Oss vorig seizoen. © Proshots

Tweede divisie

Van de Sande zette zijn zaakwaarnemer aan het werk om toch nog een nieuwe club te vinden. Hij hield ernstig rekening met een club uit de tweede divisie, dat had het einde van zijn loopbaan als profvoetballer betekend. Een jaar bij het tweede team van RKC Waalwijk was het andere horror–scenario.

Totdat op het allerlaatste moment FC Oss voorbijkwam. De club, waar hij zijn profdebuut voor maakte en in het verleden al zeven seizoenen voor speelde, biedt hem de kans op een vervolg van zijn profcarrière. Het was een haastklus om de deal nog rond te krijgen. Pas om 23:30, een halfuur voor het einde van de transferwindow, kwamen FC Oss en RKC Waalwijk tot een huurovereenkomst. Van de Sande was opgelucht: ,,Hier word ik tien keer gelukkiger.”

Bij FC Oss komt Van de Sande terecht in een warm bad. Onlangs werd Van de Sande nog verkozen tot de beste linkshalf in 25 jaar profvoetbal in Oss. ,,FC Oss betekent heel veel voor mij. Hier kreeg ik de kans om voetballer te zijn. Ik heb nu 247 competitiewedstrijden gespeeld. Bij FC Oss hoop ik mijn 250ste te spelen.”

