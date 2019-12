Bij Juventus overbodige Mandzukic op weg naar Qatar

Overzicht | Hedel wint dankzij sterk slot ruim van SCZ, Uno Animo geeft het helemaal weg tegen JEKA

18:50 Waar de meeste clubs lekker van hun vakantie kunnen genieten, was het voor sommige verenigingen nog één keer zaak om ten strijde te trekken alvorens de winterstop in te kunnen. Het Brabants Dagblad was bij diverse wedstrijden aanwezig.