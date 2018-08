Bij PSV gaat de blik op BATE, Ryan Thomas vraagteken

In Wit-Rusland moet PSV een goede uitgangspositie voor kwalificatie voor de Champions League zien te bewerkstelligen. Of Ryan Thomas daarbij inzetbaar is, is nog een vraagteken. Hij ontbrak zaterdag bij de selectie omdat een lichte blessure zijn debuut verhinderde. Mede daardoor kon Dante Rigo in de slotfase van het duel zijn kans grijpen.



Bij de ploeg van Van Bommel ontbraken naast transferkandidaat Derrick Luckassen ook Maxi Romero en Ramon Lundqvist, die afgelopen vrijdag al met Jong PSV actief waren.