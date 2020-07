Bij toernooi Djokovic besmette Dimitrov is verlost van corona

Luuk de Jong met Sevilla in CL na uitglijder Villarreal

22:37 Villarreal heeft zijn laatste kans op een plek in de Champions League van het nieuwe seizoen verspeeld. De nummer 5 van La Liga verloor in eigen stadion van Real Sociedad (1-2). Daardoor gaat Sevilla, de ploeg van Luuk de Jong, de CL in.