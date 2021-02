Bij Willem II zijn ze gewapend tegen de kou: ‘De wisselspelers zitten in een soort zak’

Bij Willem II zijn voorzorgsmaatregelen getroffen tegen de kou, ook al belooft het duel bij Feyenoord zondagmiddag qua temperatuur niet extreem koud te worden. Chima Onyeike, die zelf meer dan 250 wedstrijden in het betaald voetbal speelde, is conditie- en hersteltrainer in Tilburg. Hij legt uit wat spelers, op het veld en de bank, doen tegen de kou.

,,Om te beginnen is het belangrijk om goed te drinken. Dat klinkt gek, maar door de droge lucht die je inademt, moet je wel je vochtniveau op peil houden", vertelt hij. Daarnaast, vanzelfsprekender: goede kleding. ,,Bij deze omstandigheden hebben we er geen probleem mee als spelers tijdens de warming-up hun muts op houden. Je verliest veel warmte via je hoofd en handen. Dus ook handschoenen zijn belangrijk. Verder is er uiteraard thermokleding.’’

Is de warming-up bij strenge vorst langer of intensiever? Nee, zegt Onyeike. ,,Ik heb wel wat dynamischere vormen bedacht, om maximale lengte op de spieren te krijgen voordat de wedstrijd begint. En onze wisselspelers hoeven niet veertig minuten voor aanvang naar buiten, die mogen nog twintig minuten in de kleedkamer blijven.’’

Wél op de bank

Daarna is de bank wel verplicht. ,,We willen wel dat ze de wedstrijd en de beleving meekrijgen. Maar ze dragen op de bank wel gewone sportschoenen, die minder strak zitten. De wisselspelers zitten in een soort van zak, die houdt de kou buiten en de lichaamswarmte vast. Daar overheen hebben we dekens, gewoon om laagjes te creëren.’’

Quote Ik heb een paar jaar bij Anzji Machatsjka­la gewerkt, in Rusland. Daar hadden we pas écht warme kleding. Chima Onyeike

Maak het echter niet erger dan het is, zegt de conditie- en hersteltrainer. ,,Ik schrik hier niet zo van. Ik heb een paar jaar bij Anzji Machatsjkala gewerkt, in Rusland. Daar hadden we pas écht warme kleding. En speciale pads uit China. Daar zaten van die korrels in, als je er vier keer hard op sloeg, gingen ze voor lange tijd gloeien. Die stopte je dan in je schoenen of handschoenen. Ik heb nog een partij meegenomen, helaas zijn ze nu op.’’

Onverantwoord om nu te voetballen? Zeker niet, vindt Onyeike. ,,Je hebt wel eens van die enthousiastelingen die de stoere man willen uithangen en zonder jasje naar buiten gaan. Dát vind ik wel onverantwoord.’’

Volledig scherm Tijdens het duel tussen Sparta en PSV eerder dit seizoen hielden spelers zich ook met extra kleding warm in de dug-out. © foto: Carla Vos