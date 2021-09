Bizarre misser in Zuid-Afrika

Turkije ziet kansen tegen Oranje: ‘We hebben de touwtjes in handen’

21:00 Bondscoach Senol Günes heeft alle vertrouwen in een goede afloop van de uitwedstrijd van zijn Turkse nationale voetbalploeg tegen het Nederlands elftal. ,,We hebben de touwtjes in handen”, zei hij tijdens een persconferentie in de Johan Cruijff Arena. ,,Wij staan bovenaan.”