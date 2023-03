Bizarre schorsing in Egypte: scheidsrechter moet brommen na gebruik telefoon als VAR

Worden Russen en Belarussen geweerd van Olympische Spelen? ‘Wij moeten politiek-neu­traal blijven’

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is geen scheidsrechter in een politiek conflict. Dat heeft voorzitter Thomas Bach gezegd tijdens een toespraak. Hij verdedigde daarmee andermaal het standpunt van zijn organisatie om Russen en Belarussen mogelijkerwijs onder neutrale vlag toe te laten tot de Olympische Spelen van Parijs in 2024.