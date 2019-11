Bizot op recordjacht: 'Mooi, ik sta tussen de grote sterren’

Door Nik Kok



De minst gepasseerde doelverdediger van de eredivisie heeft net, in de tien minuten voor hij dit lijstje onder ogen krijgt, meer doelpunten om de oren gekregen dan in de paar eredivisiewedstrijden hiervoor. Dat komt zo: Teun Koopmeiners, Pantelis Hatzidiakos en Owen Wijndal mochten vrije trappen oefenen op Bizot en dan zit je nu eenmaal snel boven het minimale aantal goals dat Bizot moest slikken de afgelopen tijd. Hij krijgt in wedstrijden bovendien niet zo vaak zoveel opeenvolgende schoten te verwerken, want de hechte AZ-defensie houdt de vijandelijke linies meestal ver van het doel af.