Björn Koreman walst in Wenen naar marathonlimiet: ‘Of het voldoende zal zijn, weet ik eind mei pas’

Driemaal werd scheepsrecht voor atleet Björn Koreman (29) uit Geertruidenberg. Twee marathons gingen niet door, maar in Wenen liep hij 2.11.07. Genoeg voor de winst én de olympische limiet, al is een startplek in Tokio nog geen zekerheidje.

Op een parcours dat grotendeels hetzelfde was als de wegen waarop Eliud Kipchoge, weliswaar officieus, als eerste ooit een marathon binnen de twee uur liep, zorgde Björn Koreman voor een nieuwe verrassing. Ongeveer als laatste toegevoegd aan het startveld kwam de man uit Geertruidenberg als eerste over de streep. Hij liep in Wenen de tot nu toe beste race van zijn leven. Zijn winst op dit open Oostenrijks kampioenschap marathon leverde hem ook de limiet voor de Olympische Spelen in Tokio op.

,,Het is onwerkelijk”, laat een dolblije Koreman op de terugweg naar Nederland weten. ,,Het moet allemaal nog even landen bij me. Mijn lichaam voelt aan alsof ik geblesseerd ben, maar dat wordt verdrongen door de vreugde van dit resultaat.”

Zoektocht

Koreman was eigenlijk pas in het voorjaar van plan om een limietpoging te wagen. ,,Dat klopt, eind november zou ik in Dussen een solomarathon lopen om een tijd van rond de 2 uur 15 neer te zetten. Die hebben we geskipt omdat ik in Polen een echte wedstrijdkans kreeg. Helaas werd die marathon van Olesno een paar dagen van tevoren afgelast vanwege corona. Alles leek verloren, maar via een zoektocht samen met mijn management Volare werd toch nog een optie gevonden. Afgelopen dinsdag hoorde ik dat ik in Wenen mocht starten. Met twee Oostenrijkers op jacht naar dezelfde limiet en met twee hazen werd het een serieuze poging.”

Het werd zelfs meer dan dat. Koreman is sterk in soloraces en dat bleek in de koude Oostenrijkse hoofdstad van belang. ,,We starten met een eerste 10 kilometer in 30.50 minuten. Voor mij een perfect tempo, maar voor de Oostenrijkers was het te snel. Dat kostte ze later beiden de kop. Halverwege kwamen we door in 1 uur 5 minuten en 35 seconde. Dat was tot oktober vorig jaar mijn persoonlijk record op de halve marathon. Nu ging de tweede halve marathon met 1.05.32 zelfs nog iets harder. Dat was grotendeels solo. Na 27 kilometer was ik alle andere lopers kwijt en liep ik mijn snelste ronde. Ik wist dat ik dat tempo van 3.04 per kilometer niet tot het eind kon houden, maar kreeg daardoor wel marge om te mogen verspelen. Vanaf de 39ste kilometer was het ontzettend zwaar. Mede door het publiek in het park en de wetenschap dat ik de limiet kon pakken, kon ik doorduwen.”

Na 2 uur 11 minuten en 7 seconden kwam hij over de streep, 23 seconden onder de limiet van 2.11.30. Daarna duurde het ruim drie minuten voordat de nummer twee finishte.

Derde

Vier Nederlandse atleten liepen tot nu toe onder die limiet, maar elk land mag met maximaal drie man starten. Met zijn tijd staat Koreman derde, achter Abdi Nageeye en Bart van Nunen en voor Frank Futselaar. ,,Het is nu vooral genieten van deze tijd. Of het voldoende zal zijn om echt in Japan te lopen weet ik eind mei pas. De concurrenten zullen dit voorjaar proberen mijn tijd aan te scherpen. Met deze tijd heb ik me in ieder geval al geplaatst voor andere grote wedstrijden. Ja, onwerkelijk is het wel. Mijn persoonlijke record was 2.17.26.”