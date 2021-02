Blessures Osaka en Azarenka in aanloop naar Australian Open

Loting Haase treft Krajinovic in eerste ronde Australian Open, Rus tegen Roland Gar­ros-winnares

5 februari Robin Haase neemt het in de eerste ronde van het Australian Open op tegen de als 28ste geplaatste Serviër Filip Krajinovic. Haase is als ‘lucky loser’ toegelaten tot het hoofdtoernooi. Arantxa Rus heeft het niet getroffen met de loting van de Australian Open. De 30-jarige Westlandse is gekoppeld aan de als vijftiende geplaatste Poolse Iga Swiatek, de winnares van Roland Garros afgelopen jaar.