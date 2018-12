Blind kijkt uit naar prachtig affiche: ‘Real blijft een topploeg’

Het enthousiasme werd volgens Blind niet ingegeven door de mindere resultaten van de laatste weken van de huidige nummer vier van Spanje. ,,Nee helemaal niet, want Real blijft een topploeg. En het is ook niet zo dat we wel even van Porto zouden winnen", stelde de Amsterdammer, die zondag drie keer scoorde tegen De Graafschap (8-0). ,,Bovendien spelen we pas in februari en maart tegen Real. Dan kan alles weer anders zijn. Real heeft vier van de laatste vijf edities van de Champions League gewonnen. Dat wordt gewoon een prachtig affiche. We kijken er echt naar uit."

Blind werd al twee keer met Ajax uitgeschakeld door Real in de Champions League. In 2011 werd het twee keer 3-0 voor de grootmacht uit Spanje. Een jaar later ging Ajax tweemaal met 4-1 onderuit. ,,We hadden toen weinig kans”, weet Blind nog. ,,Zij waren dodelijk in de counter en verrasten ons keer op keer. Tegen Bayern hebben we laten zien dat we ons met de Europese top kunnen meten als we lef tonen. Dat willen we tegen Real ook weer doen. Hoe goed zij ook zijn, ons doel is om een ronde verder te komen.”