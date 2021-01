Boca en River in evenwicht met alleen blauw-gele vlaggenzee als publiek

Verhitte SuperclásicoOp de tweede dag van het jaar stond in Argentinië meteen een Superclásico op het programma. In een enerverend duel eindigden Boca Juniors en River Plate op 2-2. En, niet verrassend, beide ook met tien man.

Doorgaans wordt de Argentijnse Superclásico tussen de aartsrivalen Boca en River afgewerkt in een complete heksenketel. Zeker als La Bombonera, het stadion van Boca, het strijdtoneel is. Tienduizenden doldwaze fans zorgen dan vanaf de volgepakte tribunes voor een angstaanjagende sfeer, schreeuwend, zingend, trommelend en gooiend met bier of allerhande andere voorwerpen.

Daarvan was dit keer geen sprake. Het eerste treffen tussen de twee rivalen in 438 dagen (onder meer door de altijd ingewikkelde Argentijnse competitie-opzet en omdat de bekercompetitie vorig jaar vanwege de coronapandemie werd stilgelegd), vond plaats zonder publiek, ook alweer door corona. In plaats van een bonte verzameling fans, werd het stadion nu gekleurd door grote blauw-gele vlaggen, spandoeken en sjaals. Hoewel surrogaat natuurlijk, gaf het toch enig cachet aan de Argentijnse topper.

Voluit

Ondanks het gebrek aan ambiance, gingen beide ploegen vanaf de aftrap voluit. Beide trainers hadden hun ploeg iets aangepast vanwege komende cruciale wedstrijden in het toernooi om de Copa Libertadores, maar er stonden allesbehalve B-teams op het veld van La Bombonera.

Boca, waar clubicoon Carlos Tévez aanvankelijk wel op de bank zat, kwam na iets meer dan tien minuten op voorsprong door een goal van Ramon ‘Wanchope’ Ábila. Hij schoot een ragfijne pass van Emmanuel Mas hard achter River-doelman Franco Armani. River antwoordde bijna direct, maar de Colombiaan Jorge Carrascal raakte met een vlammend schot de paal.

Uiteraard waren er ook typisch Argentijnse opstootjes, al waren daarbij vooral twee Colombianen betrokken. Boca-middenvelder Jorman Campuzano ontsnapte voor rust aan een rode kaart toen hij zijn Colombiaanse landgenoot Carrascal een originele elleboogstoot gaf. In het tumult dat volgde kreeg hij slechts geel, maar na rust moest Campuzano toch vertrekken toen hij ongeveer hetzelfde deed bij Matiás Suárez.

Het kostte de thuisploeg wel de zege. Na het inrukken van Campuzano ontsnapte Boca nauwelijks meer aan de druk van de rivaal. Zo’n kwartier voor tijd waren twee kopballen kort na elkaar Boca-doelman Andrada te machtig. Eerst zorgde de kleine Federico Girotti zwaar gehinderd voor de gelijkmaker, een minuut later zette de Colombiaan Rafael Santos Borré River op voorsprong.

Nadat kort daarop River-middenvelder Enzo Perez na zijn tweede gele kaart ook moest vertrekken, kwam het duel weer meer in evenwicht. Een sublieme pass van de ingevallen oude vos Tévez zette Sebastián Villa alleen voor doelman Armani. De Colombiaanse spits rondde behendig af en redde zo een gelijkspel voor zijn ploeg.

Weg naar de finale

Met het zwaarbevochten punt blijft Boca favoriet voor een plek in de finale van de bekercompetitie die sinds de dood van Diego Maradona de Copa Diego Maradona is genoemd. Het toernooi is aanbeland in de voorlaatste fase, met twee groepen van zes clubs.

Boca en River staan met nog één speelronde te gaan beide bovenaan, maar Boca heeft een beter doelsaldo. De groepswinnaar komt uit tegen de winnaar van groep B, waar nu Banfield bovenaan staat. De finale is voorzien voor 17 januari. De winnaar plaatst zich voor het toernooi om de Copa Libertadores van 2021. De Argentijnse nationale competitie gaat vermoedelijk in februari van start, al moeten de clubs daarmee nog akkoord gaan.

Volledig scherm Federico Girotti schreeuwt het uit nadat hij River Plate op 1-1 heeft gezet. © AP

Volledig scherm Kort voor tijd zorgt Sebastián Villa voor de gelijkmaker voor Boca. © AFP

Volledig scherm Verhitte gemoederen tijdens de Superclásico. © Pool via REUTERS

Volledig scherm Bij gebrek aan publiek vanwege de coronacrisis, was La Bombonera omgetoverd in een grote blauw-gele vlaggenzee. © Pool via REUTERS

Volledig scherm De geest van Diego Maradona was nooit ver weg in La Bombonera. © AFP

