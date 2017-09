Boëtius: Snel vergeten, zondag wacht PSV

'Tien miljoen euro? Dan zal ik wel goed bezig zijn'

13 september Op de rechterarm van Steven Bergwijn prijkt aan de binnenkant sinds kort de afbeelding van een kraakhelder oog. ,,Het waakt over me", zegt hij, kijkend naar alle andere tatoeages. ,,Het is een beschermoog. Al vanaf mijn zestiende is dit mijn hobby en deze staat nu ongeveer een maand."