Bogaerts met Red Sox dicht bij winst World Series

Büchli pakt brons op keirin bij wereldbe­ker in Canada

9:43 Baanrenner Matthijs Büchli heeft bij wereldbekerwedstrijden in het Canadese Milton het brons gepakt op het onderdeel keirin. De Noord-Hollander moest in de finale de Brit Jason Kenny en de Canadees Hugo Barrette voorlaten. Kenny is de olympisch kampioen van 2016 in Rio, Büchli pakte daar het zilver.