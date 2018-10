Bogaerts wint World Series met Boston Red Sox

Cocu na zoveelste nederlaag dan toch ontslagen bij Fenerbahçe

28 oktober De slechte prestaties van Fenerbahçe zijn Phillip Cocu dan toch fataal geworden. De trainer kreeg vanavond zijn ontslag na de zoveelste blamage. In de competitie werd thuis met 1-3 verloren van Ankaragücü, alweer de vijfde nederlaag in amper tien duels. Clubpresident Ali Koç, die Cocu tot nu toe van massieve dekking voorzag, voelde dat de situatie niet langer houdbaar was.