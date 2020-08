Bolt in quarantaine na zijn verjaardagsfeestje

Pliskova en Kenin snel uitgescha­keld in New York

9:30 Het naar New York verhuisde tennistoernooi van Cincinnati is al vroeg zijn twee hoogst geplaatste speelsters kwijt. De als eerste geplaatste Tsjechische Karolina Pliskova verloor haar openingspartij van de Russin Veronika Koedermetova (5-7 4-6) en de als tweede ingeschaalde Amerikaanse Sofia Kenin liet zich in haar eerste partij verrassen door de Française Alize Cornet (1-6 6-7 (7)).