Bondscoach Montenegro boycot duel met Kosovo en wordt ontslagen

Matwé Middelkoop: ‘In 2020 moet ik er staan, alles wat ik dit jaar meepak, is mooi meegenomen’

9:30 Matwé Middelkoop (35) is zo vaak op reis dat hij eenmaal thuis soms voor de verkeerde voordeur staat. Nu is de dubbelspecialist uit Breda even terug in Brabant. ,,Het is een rumoerig jaartje.”