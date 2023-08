‘Bondscoach van nationale vrouwenvoetbalteam VS neemt ontslag na mislukt WK’

Oran­je-beul Spanje plaatst zich na knotsgekke slotfase voor finale WK vrouwen­voet­bal

Spanje heeft zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de finale van het WK vrouwenvoetbal. De ploeg van bondscoach Jorge Vilda die de Oranje Leeuwinnen uitschakelde in de kwartfinales, boekte een 2-1 overwinning op Zweden. In de eindstrijd treft Spanje de winnaar van de halve finale tussen gastland Australië en Engeland.