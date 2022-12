Boris Becker stond doodsangsten uit in Britse gevangenis: ‘Ik was bang vermoord te worden’

De periode in de gevangenis heeft grote indruk gemaakt op Boris Becker, in 1985, 1986 en 1989 winnaar van Wimbledon. ,,Je bent niets achter de tralies, gewoon een nummer. Het mijne was A2923EV. Ik werd niet Boris genoemd, ik was een nummer. En ze geven niets om wie je bent. IK had ook heel vaak honger. Ik ben zeven kilo afgevallen. Het was een heel zware tijd. Ik heb er heel veel baat bij gehad dat ik niet rookte of aan de drank raakte. Daardoor bleef ik enigszins gezond.”