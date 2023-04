Boris Becker werd in gevangenis beschermd door ‘stoere jongens’: ‘Je vecht elke dag voor je leven’

Hij is er nog steeds niet goed van, Boris Becker. De voormalige Duitse toptennisser zat vorig jaar bijna acht maanden achter de tralies in Engeland vanwege faillissementsfraude. Hij beleefde er naar eigen zeggen bange dagen en noemde zijn opsluiting een ‘echte straf’. De 55-jarige tennislegende vreesde tussen alle criminelen ook lange tijd voor zijn eigen veiligheid. ,,De gevangenis is heel gevaarlijk”, zo klonk het bij de BBC.

De zesvoudig grandslamwinnaar werd in december vorig jaar vrijgelaten uit de Britse gevangenis en meteen uitgeleverd aan zijn geboorteland Duitsland. Becker, die sinds 2012 in het Verenigd Koninkrijk woonde, kwam in aanmerking voor een automatische uitlevering omdat hij een buitenlander is zonder Brits paspoort en omdat hij een gevangenisstraf van meer dan twaalf maanden had gekregen. Pas in oktober 2024 is hij opnieuw welkom op Brits grondgebied.

In afwachting van de release van een nieuwe documentaire over zijn leven en carrière, praatte Becker bij de BBC openlijk over zijn zware periode achter de tralies. ,,Het is een echte straf. Iedereen die zegt dat het leven in de gevangenis niet hard en moeilijk is, liegt. Ik had nog nooit eerder in de gevangenis gezeten, dus het was echt een heel brute ervaring en bovendien helemaal anders dan wat je in films ziet of wat je uit verhalen hoort."

Boris Becker

De Duitser zei dat hij gedwongen was om vriendschappen te sluiten met de ‘stoere jongens’ in de gevangenis om zijn eigen veiligheid te garanderen. ,,De gevangenis is heel gevaarlijk. Je vecht elke dag om te overleven. Ik was omringd door moordenaars, door drugsdealers, door verkrachters, door mensensmokkelaars en andere gevaarlijke criminelen. Dus je moet je laten beschermen door de ‘stoere jongens’, zoals ik ze zou noemen. Want als je denkt dat je beter bent dan de rest, dan verlies je. Dat was de harde realiteit van elke dag, geconfronteerd worden met verschillende soorten mensen.”

Boris Becker samen met vriendin Lilian de Carvalho.

‘Het heeft me in ieder geval sterker gemaakt’

Ondanks de zware periode in de gevangenis bleef Becker altijd strijdvaardig. De voormalig tennisser vertelde dat hij in de cel veel over zichzelf heeft geleerd, waaronder dat hij een ‘mensch’ is - een Duits woord voor een integer persoon. ,,Ik ben een mensch met kwaliteiten en zwakheden, en ik ben hier nog steeds. Ik noem dit levenslessen. Ik had op mijn 17de nooit gedacht dat ik op mijn 54ste in de gevangenis zou belanden. Ik had nooit het goede verwacht en zeker niet het slechte”, zei hij bij de BBC.

Becker was vastbesloten om sterker uit zijn periode in de cel te komen. ,,Ik ben een echte overlever, een taai koekje. Ik ben gestraft en opgesloten, maar ik heb er ook iets goeds uitgehaald en het heeft me in ieder geval sterker gemaakt. Ik ben nu een betere man en met mijn toekomstige beslissingen zal je kunnen zien of ik al dan niet uit mijn straf heb geleerd.” Hij beweerde ook dat zijn tijd in de cel hem ‘nederig’ heeft gemaakt. ,,Het heeft me doen beseffen dat of je nu Boris Becker of Paul Smith (Brits modeontwerper, red.) heet, je zal altijd veroordeeld en opgesloten worden als je de wet overtreedt. Dat geldt voor iedereen."

Quote Ik ben een echte overlever, een taai koekje. Boris Becker

Boris Becker spreekt openhartig over zijn zware tijd in de gevangenis

Steun van familie en vrienden

Becker voegde er nog aan toe dat hij het geluk had de steun van zijn vrienden en familie te hebben. Naar eigen zeggen ontdekte hij wie er de afgelopen vijf jaar werkelijk achter hem stond. ,,Ik heb een geweldig stel ouders en een zus, dus weet je, de eerste 54 jaar van mijn leven waren erg goed en gezegend met mooie herinneringen. Vooral tijdens de eerste paar weken van je straf, waarin je helemaal alleen bent in een heel erg kleine gevangeniscel, leef je daarvan."

Ondanks zijn maandenlange opsluiting liet zijn familie hem dus niet in de steek. ,,Ik heb het geluk dat ik stevig op mijn beide voeten kan staan, geen van mijn partners heeft me laten vallen. Ze hebben me thuis verwelkomd en altijd sterk achter mij gestaan. Ik heb gewoon een geweldige groep mensen rond mij die me hoe dan ook hebben gesteund.”

Boris Becker met zijn moeder Elvira Becker tijdens een awardshow in 2019

De Duitser, die voor zijn straf nog werkzaam was bij de BBC als analist, gaat nu bouwen aan het ‘derde hoofdstuk’ in zijn leven. ,,Er zijn twee hoofdstukken in de documentaire en ik ben nu aan het derde bezig. In de tenniswereld ben ik meestal goed in de vijfde set. Ik heb de eerste twee sets gewonnen en de volgende twee verloren, maar ik speel nu de vijfde set en ben van plan om die te winnen.”

Jongste grandslamwinnaar

Boris Becker won in 1985 op amper 17-jarige leeftijd Wimbledon en is daarmee nog altijd de jongste mannelijke grandslamwinnaar in het enkelspel uit de geschiedenis. In Londen kroonde de Duitser zich ook in 1986 en 1989 tot winnaar. Later schreef hij ook nog de Australian Open (1991 en 1996) en de US Open (1989) op zijn naam.

