Bossche 3x3-basketballer Norbert Thelissen (23) gaat voor het hoogst haalbare: ‘Alles is gericht op Spelen Parijs’

Europese SpelenHij belde onlangs vanuit China voor het interview. Basketballer Norbert Thelissen (23) uit Den Bosch speelde in de buurt van Peking een toernooi. Hij kwam afgelopen maandagavond terug in Nederland. De volgende morgen vertrok-ie met het nationale 3x3-team naar Polen, om in Krakau deel te nemen aan de Europese Spelen (ES).

,,Geen optimale voorbereiding”, aldus de ex-speler van Heroes Den Bosch. Voor de 3x3-ballers staat er tijdens de ES geen kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs op het spel. Vandaar dat Thelissen, Nesta Agasi (22), Olusheyi Adetunji (23) en Luuk Slond (23) Oranje vertegenwoordigen in Polen. Op het WK drie weken geleden, waren dat de ervaren mannen Dimeo van der Horst, Arvin Slagter, Worthy de Jong en Jan Driessen. ,,Stel dat Oranje zich later plaatst voor Parijs”, zegt Thelissen. ,,Die selectie is nog niet gemaakt. Waarom zou ik er niet bij zijn? Ik was er op het WK ook bij, als reserve.”

Een 3x3-wedstrijd duurt tien minuten. Of er moet binnen deze tijd door een van de twee teams 21 punten behaald zijn. Er wordt gespeeld op één basket, de bal is kleiner dan een gewone basketbal, en de ploeg bestaat uit maar drie spelers. En, van immens belang: je hebt slechts 12 in plaats van 24 seconden om tot een schot te komen.

Pas een jaar 3x3

Thelissen debuteerde in 2017 in het eerste van Heroes. Hij deed in 2020 een stap terug, omdat-ie was ingeloot voor de studie geneeskunde. Even erna kon hij in Amerika gaan ballen en studeren. De combi studie en sport zou er makkelijker te verteren zijn. Thelissen balde een seizoen voor Utah State, maar hij kwam er nauwelijks toe aan speeltijd. De basketballer speelt pas een jaar 3x3, en hij studeert geneeskunde in zijn huidige woonplaats Amsterdam.

De Nederlandse mannen zijn vierde op de wereldranglijst. De eerste drie ploegen van die lijst plaatsen zich direct voor Parijs. Als Oranje begin 2024 niet in de top drie staat, kan de ploeg zich alsnog kwalificeren middels een OKT. ,,Alles is gericht op Parijs”, zegt Thelissen. ,,Maar eerst in Polen presteren.”

Basketballer Norbert Thelissen uit Den Bosch doet mee aan de Europese Spelen op het onderdeel 3x3.

Norbert Thelissen dunkt bij de FIBA 3x3 World Tour in Manila.