Bosz en Leverkusen bijna rond, Chelsea zoekt oplossing voor Batshuayi

Michy Batshuayi presteert bij Valencia dit seizoen niet zo goed als dat de Belgische spits vorig seizoen bij Borussia Dortmund deed. De 23-voudig Belgisch international wordt momenteel door Chelsea verhuurd aan de nummer veertien van La Liga, maar met één goal in dertien wedstrijden is Batshuayi nog bepaald niet op dreef. In Dortmund scoorde hij de tweede seizoenshelft van 2017/2018 nog zeven keer in tien Bundesliga-wedstrijden.



De verhuurperiode van Batsman zal volgens het Belgische HLN vermoedelijk deze winter al ten einde komen. Chelsea is op zoek naar een oplossing en heeft de Belg aangeboden bij Crystal Palace. Die club schijnt wel oren te hebben naar de diensten van de spits terwijl ook AS Monaco, AC Milan en AS Roma de ontwikkelingen goed in de gaten houden.