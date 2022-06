Bosz haalt Lacazette terug naar Lyon, ex-Ajacied Kristensen naar Premier League

Bram Welten wordt zesde in openings­rit ZLM Tour: ‘Je verliest nu eenmaal meer, dan dat je wint’

Bram Welten kreeg woensdagavond in de ZLM Tour de kans om zich in eigen land weer eens in het ‘sprintgeweld’ te storten. Achter winnaar Olav Kooij moest hij genoegen nemen met de zesde plaats.

8 juni