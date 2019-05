Bosz lonkt naar Sinkgraven, City doet bod op Spaans international

Middlesbrough op zoek naar nieuwe coach

Tony Pulis is niet langer de coach van Middlesbrough. Het contract van de coach wordt deze zomer niet verlengd nadat het de club uit het Championship dit seizoen niet lukte om te promoveren naar de Premier League. Middlesbrough werd zevende. Pulis was sinds december 2017 coach bij Boro .

City doet bod op Spanjaard

Een leegloop dreigt deze zomer bij Atlético Madrid. AS doet vandaag melding van een eventueel vertrek van Rodrigo Hernández, kortweg Rodri. De 22-jarige Spanjaard werd in 2018 voor 20 miljoen euro overgenomen van Villarreal, maar de zesvoudig international ontwikkelt zich stormachtig en heeft een transferclausule van ‘slechts’ zeventig miljoen euro in zijn contract staan. Een bedrag waar bijvoorbeeld het geïnteresseerde Manchester City zijn hand niet voor omdraait. AS weet te melden dat The Citizens een officieel bod hebben uitgebracht op de Spanjaard.