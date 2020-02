Bosz met Leverkusen naar achtste finales na zege in Porto, Weghorst door met Wolfsburg

FC Porto stond vorig jaar nog in de kwartfinales van de Champions League, waarin de latere winnaar Liverpool veel te sterk bleek. Eerder dit seizoen ging Porto al met 2-0 onderuit bij Feyenoord, maar uiteindelijk gingen de Portugezen samen met Rangers wel door naar de knock-outfase. Waar Rangers in de zestiende finales gisteren al afrekende met Sporting Braga, komt er voor FC Porto dus in februari al een eind aan het Europese voetbal dit seizoen.



Bayer Leverkusen kwam vanavond in het Estádio do Dragão al na tien minuten spelen op een 0-1 voorsprong via de Argentijnse aanvaller Lucas Alario. Vijf minuten na rust maakte tweevoudig Duits international Kerem Demirbay (26) de 0-2, waarna het Duitse toptalent Kai Havertz (20) in de 57ste minuut zelfs voor de 0-3 zorgde namens Bayer Leverkusen. Moussa Marega maakte in de 65ste minuut nog de 1-3 namens FC Porto, maar daar bleef het bij en vijf minuten voor tijd kreeg Tiquinho Soares ook nog rood bij de thuisploeg. In de Portugese competitie heeft FC Porto een punt achterstand op koploper Benfica met nog twaalf speelrondes te gaan. Bayer Leverkusen gaat komende zondag in de Bundesliga op bezoek bij nummer twee RB Leipzig. Daley Sinkgraven deed vanavond de hele wedstrijd mee op linksback bij Bayer Leverkusen.