Bosz zonder Sinkgraven tegen Rangers

Trainer Peter Bosz mist in Schotland ook Lucas Alario wegens een schouderblessure. Eerder al vielen Lars Bender, Sven Bender, Kevin Volland en Nadiem Amiri af. Volgens Völler is er echter geen reden tot klagen. ,,In deze fase van het seizoen hebben veel clubs dit soort problemen. We weten hoe we het moeten opvangen."



Bosz zei zich op de wedstrijd in het Ibrox stadion te verheugen. ,,Hoewel ik zelf nooit in Schotland heb gespeeld weet ik dat de sfeer hier geweldig is. Dat is voor elke speler een belevenis, ook voor die van ons." 22 keer speelde een Duitse club in Ibrox, slechts drie keer werd gewonnen. Völler: ,,Ik heb hier 28 jaar geleden met Marseille gespeeld en het was een geweldig. De sfeer zal nu niet anders zijn."



Volgens de autoriteiten in Glasgow is het vrijwel zeker dat het duel met publiek mag worden gespeeld. De trainer van Rangers FC is Steven Gerrard, voormalig vedette van Liverpool.