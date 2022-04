Botic van de Zandschulp begint gravelseizoen met nipte zege in Marrakesh

Botic van de Zandschulp heeft zich verzekerd van een plek in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Marrakesh. De beste tennisser van Nederland was op het graveltoernooi in Marokko met 6-3 3-6 6-4 te sterk voor Hugo Dellien uit Bolivia, de nummer 93 van de wereld.