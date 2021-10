Botic van de Zandschulp dendert door in St. Petersburg

Van de Zandschulp, 69ste van de wereld, was in twee sets te sterk: 6-2, 7-5. Voor een plek in de halve finales neemt hij het op tegen de als eerste geplaatste Andrei Roeblev, de nummer 6 van de wereld.

Van de Zandschulp neemt het in de kwartfinales op tegen de Rus Andrej Roeblev, die als eerste is geplaatst. In zijn partij tegen Korda opende hij met een break in de eerste game en herhaalde dat bij 5-2 in de achtste game. In de tweede set ging het lang gelijk op. Van de Zandschulp moest bij een 5-4-achterstand een breakpoint tegen wegwerken, waarna Korda in de volgende game zijn opslag verloor: 6-5. De nummer 69 van de wereld, dit jaar kwartfinalist op de US Open, besliste daarna de partij binnen de anderhalf uur.