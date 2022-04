Botic van de Zandschulp laat geen spaan heel van Casper Ruud en plaatst zich voor halve finale

De als achtste geplaatste Van de Zandschulp en Ruud, de als tweede geplaatste Noor, waren in de eerste set nog erg aan elkaar gewaagd. Tot en met 5-5 behielden beide mannen hun eigen service. Van de Zandschulp verzuimde echter wel om in de derde en zevende game al toe te slaan op een breakpoint. In de elfde game wist de Nederlander zijn opponent alsnog te breken. Het was de beslissing in de eerste set, die met 7-5 naar Van de Zandschulp ging.

In de tweede set liet de Nederlandse tennisser geen spaan heel van de Noor. Met afwisselend tennis - harde groundstrokes werden afgewisseld met korte ballen en sterk netspel - legde Van de Zandschulp de Scandinaviër zijn wil op. Ruud pakte de eerste game nog wel, maar vervolgens was het Van de Zandschulp die zes games op rij pakte en zich zodoende met veel overtuiging plaatste voor de laatste vier in München. ,,Het ging moeilijker dan de score doet vermoeden, maar ik speelde erg goed”, zei Van de Zandschulp in een eerste reactie.

Ruud won dit jaar al het toernooi van Buenos Aires en hij was finalist op het masterstoernooi van Miami. Vorig jaar was de Nederlander Ruud ook al de baas op de US Open, waar hij uiteindelijk de kwartfinales wist te halen. Voor de 26-jarige Van de Zandschulp is het pas de tweede keer dat hij weet door te dringen tot de laatste vier van een ATP-toernooi. In oktober lukte hem dat op het indoortoernooi van Sint-Petersburg.

Van de Zandschulp speelt nu in de halve finale tegen Miomir Kecmanovic. De Serviër is als zevende geplaatst in München en de nummer 38 van de wereld. Vorige maand verloor Van de Zandschulp in Indian Wells met 7-6 (3) 7-5 van Kecmanovic.