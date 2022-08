Botic van de Zandschulp laat zich in tweede ronde US Open verrassen en kan naar huis

Botic van de Zandschulp kan naar huis. De ongeplaatste Corentin Moquet verraste de Nederlander na bijna drie uur tennissen en knikkerde hem in de tweede ronde van de US Open uit het toernooi: 6-4 1-6 6-2 6-4.

Vanaf het begin van deze editie van de US Open liep het al stroef voor Van de Zandschulp. De nummer 21 van de ATP-ranking worstelde zich naar de tweede ronde door de Tsjech Tomas Machah (22ste op de wereldranking) in vijf sets te verslaan.

En de worsteling duurde voort in de volgende ronde, waarin de Moquet (112 op de ATP-ranking) zijn volgende opponent werd - beide tennissers troffen elkaar niet eerder. De Fransman brak Van de Zandschulp in de eerste set direct twee keer, waarna hij zijn tegenstander direct terug brak. Maar de Nederlander slaagde er niet in om de tegenslag nog een keer om te draaien en verloor de eerste set, waarin hij nog werd behandeld aan zijn rug.



Van de Zandschulp knokte zich terug in de tweede set en won die overtuigend: 1-6. Maar uiteindelijk bleek Moquet een te grote horde om te nemen ondanks dat Van de Zandschulp nog met een break aan de vierde set begon, maar die leverde hij direct weer in.

Hij wist niet nogmaals de servicegame van de de taaie, linkshandige Moutet (23) te winnen en na opnieuw een slordige game op 5-4 was het over voor de Nederlandse hoop. De Fransman maakte het af bij zijn tweede wedstrijdpunt. Even daarvoor uitte Van de Zandschulp zijn frustratie door zijn racket tegen het hardcourt te smijten.

Zo liet Van de Zandschulp zich verrassen op het toernooi waar hij vorig jaar nog de kwartfinales haalde. Op de grandslamtoernooien bereikte hij dit jaar de derde ronde (Australian Open en Roland Garros) en de vierde ronde (Wimbledon).

Later vanavond speelt ook Tim van Rijthoven in de tweede ronde, waarin Casper Ruud zijn tegenstander is.

Nummer 3 van de wereld ook snel uitgeschakeld op US Open Maria Sakkari is in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De nummer 3 van de wereld liet zich in drie sets verrassen door de Chinese Wang Xiyu, de mondiale nummer 75: 6-3 5-7 5-7. De partij duurde liefst 2 uur en 44 minuten. De 27-jarige Sakkari presteert dit seizoen ondermaats op de grandslamtoernooien. Op de Australian Open haalde ze nog de vierde ronde, maar Roland Garros en Wimbledon zaten er al op na respectievelijk de tweede en derde ronde. In aanloop naar de US Open werd Sakkari ook vroegtijdig uitgeschakeld in San Jose, Toronto en Cincinnati.